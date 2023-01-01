Требуется высокий блондин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Мама Насти Кошелевой специально ломает телевизор, чтобы познакомить дочь с телемастером Максимом. Настя ссорится с матерью и требует прекратить заниматься сводничеством. Настя взрослая и самостоятельная девушка, и в ее ближайших планах карьера, а не замужество. Психоаналитик советует Насте попытаться обратить внимание матери на ее собственную личную жизнь – ведь мама тоже не замужем. На дне рождения подруги мама встречает Николая – тучного и лысоватого, но очень обаятельного мужчину, который еще в школьные годы был ее первой любовью. Настя надеется, что отношения мамы с Николаем возобновятся, но он не проявляет инициативы. Мама очень тоскует по Николаю, и с утроенной энергией пытается «организовать» счастье дочери. Настя же, чтобы успокоить мать, договаривается с Максимом, что тот придет к ним в гости под видом жениха. Мама очень рада, что дочь наконец-то нашла свое счастье, а Настя тем временем пытается организовать счастье своей матери. От ее имени Настя пишет любовное письмо Николаю и подбрасывает ему под дверь. Через несколько дней мама сообщает Насте, что Николай неожиданно объявился, и у них возобновились прежние отношения. Настя хочет поделиться радостью с Максимом, но он, обвинив Настю в подлости и предательстве, попросил больше никогда ему не звонить. Настя переживает, что потеряла Максима и понимает, что она по-настоящему влюбилась в него. Мама и Николай приглашают Настю на свою помолвку, где она должна познакомится с сыном Николая. Настя нехотя соглашается – у нее просто нет сил спорить с матерью. Однако выясняется, что сын Николая – Максим. Так случилось, что именно он первым увидел и прочитал настино письмо, и решил, что Настя влюблена в его отца, а самого Максима просто обманывает.



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