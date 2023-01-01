Требуется высокий блондин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Требуется высокий блондин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Требуется высокий блондин. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+

Сюжет

Мама Насти Кошелевой специально ломает телевизор, чтобы познакомить дочь с телемастером Максимом. Настя ссорится с матерью и требует прекратить заниматься сводничеством. Настя взрослая и самостоятельная девушка, и в ее ближайших планах карьера, а не замужество. Психоаналитик советует Насте попытаться обратить внимание матери на ее собственную личную жизнь – ведь мама тоже не замужем. На дне рождения подруги мама встречает Николая – тучного и лысоватого, но очень обаятельного мужчину, который еще в школьные годы был ее первой любовью. Настя надеется, что отношения мамы с Николаем возобновятся, но он не проявляет инициативы. Мама очень тоскует по Николаю, и с утроенной энергией пытается «организовать» счастье дочери. Настя же, чтобы успокоить мать, договаривается с Максимом, что тот придет к ним в гости под видом жениха. Мама очень рада, что дочь наконец-то нашла свое счастье, а Настя тем временем пытается организовать счастье своей матери. От ее имени Настя пишет любовное письмо Николаю и подбрасывает ему под дверь. Через несколько дней мама сообщает Насте, что Николай неожиданно объявился, и у них возобновились прежние отношения. Настя хочет поделиться радостью с Максимом, но он, обвинив Настю в подлости и предательстве, попросил больше никогда ему не звонить. Настя переживает, что потеряла Максима и понимает, что она по-настоящему влюбилась в него. Мама и Николай приглашают Настю на свою помолвку, где она должна познакомится с сыном Николая. Настя нехотя соглашается – у нее просто нет сил спорить с матерью. Однако выясняется, что сын Николая – Максим. Так случилось, что именно он первым увидел и прочитал настино письмо, и решил, что Настя влюблена в его отца, а самого Максима просто обманывает.

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