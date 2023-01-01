Требуется мужчина для здоровья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Инна Буркова – преуспевающая деловая женщина с твердым, мужским характером. Она никогда не пользовалась успехом у мужчин, и с возрастом приняла это, как данность. Инна целиком и полностью отдавала себя бизнесу. Однажды, во время планового медосмотра, районный гинеколог Людмила порекомендовала Инне, во избежание проблем со здоровьем, вспомнить, что она женщина, и обзавестись мужем и ребенком. Инна занялась активными поисками мужчины. Она попыталась познакомиться через интернет, но ей посыпались лишь непристойные предложения… Инна не теряла надежды, и вскоре познакомилась с Никитой, бывшим сотрудником НИИ, а ныне охранником на автостоянке. Никита понравился Инне, но она проявила излишнюю активность и слишком настойчиво приглашала его в гости после первого свидания, боясь упустить свое счастье. Тем самым только оттолкнула Никиту. Напрасно Инна ждала звонка – он так и не позвонил. Тогда Инна позвонила сама и услышала, что ему нравятся женщины, которых нужно добиваться. Инна была оскорблена, ведь ее активность была продиктована не доступностью, а желанием быстрее решить проблему. Давно забытое чувство одиночества и собственной женской непривлекательности отравляло теперь ее жизнь. От отчаянья Инна согласилась стать любовницей женатого мужчины, Олега, ранее гневно отвергнутого. Короткий роман с Олегом не принес Инне спокойствия. Но она решила родить ребенка от него, за неимением других кандидатов на роль отца. Однако беременность быстро не наступила. Зато на очередном приеме у врача выяснилось, что Олег – муж-подкаблучник гинеколога Людмилы. Инна окончательно поняла, что отношения с женатым мужчиной не сулят ей ничего хорошего и рассталась с Олегом. С каждым днем она все больше погружалась в депрессию от одиночества. Стремясь обрести былую уверенность, Инна снова с головой окунулась в работу. И вскоре счастье улыбнулось ей. Инна нашла мужчину не только для здоровья, но и для семейного счастья.



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