Требуется мужчина для здоровья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Требуется мужчина для здоровья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Требуется мужчина для здоровья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Инна Буркова – преуспевающая деловая женщина с твердым, мужским характером. Она никогда не пользовалась успехом у мужчин, и с возрастом приняла это, как данность. Инна целиком и полностью отдавала себя бизнесу. Однажды, во время планового медосмотра, районный гинеколог Людмила порекомендовала Инне, во избежание проблем со здоровьем, вспомнить, что она женщина, и обзавестись мужем и ребенком. Инна занялась активными поисками мужчины. Она попыталась познакомиться через интернет, но ей посыпались лишь непристойные предложения… Инна не теряла надежды, и вскоре познакомилась с Никитой, бывшим сотрудником НИИ, а ныне охранником на автостоянке. Никита понравился Инне, но она проявила излишнюю активность и слишком настойчиво приглашала его в гости после первого свидания, боясь упустить свое счастье. Тем самым только оттолкнула Никиту. Напрасно Инна ждала звонка – он так и не позвонил. Тогда Инна позвонила сама и услышала, что ему нравятся женщины, которых нужно добиваться. Инна была оскорблена, ведь ее активность была продиктована не доступностью, а желанием быстрее решить проблему. Давно забытое чувство одиночества и собственной женской непривлекательности отравляло теперь ее жизнь. От отчаянья Инна согласилась стать любовницей женатого мужчины, Олега, ранее гневно отвергнутого. Короткий роман с Олегом не принес Инне спокойствия. Но она решила родить ребенка от него, за неимением других кандидатов на роль отца. Однако беременность быстро не наступила. Зато на очередном приеме у врача выяснилось, что Олег – муж-подкаблучник гинеколога Людмилы. Инна окончательно поняла, что отношения с женатым мужчиной не сулят ей ничего хорошего и рассталась с Олегом. С каждым днем она все больше погружалась в депрессию от одиночества. Стремясь обрести былую уверенность, Инна снова с головой окунулась в работу. И вскоре счастье улыбнулось ей. Инна нашла мужчину не только для здоровья, но и для семейного счастья.

Требуется мужчина для здоровья слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

Рейтинг