Травница, или Как выжить среди магов. Том 2. Татьяна Серганова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Татьяны Сергановой – «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2», вторую в серии «Травница». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Кто бы мог подумать, что обычный фиктивный брак на год может обернуться такими приключениями. Впереди все самое интересное: новая работа, признание дара, неожиданное наследство, тайны прошлого и, конечно же, любовь. Количество врагов с каждым днем увеличивается. Слишком многим перешла дорогу травница из далекой глубинки. В ход идут силы по страшнее. И разобраться, кто друг и кто враг все сложнее. Но сдаваться я не собираюсь. Обязательно узнаю правду, найду себя и свое место в жизни. Тем более, что рядом два таких разных, но потрясающих мужчины. –героиня ВСЕ ЕЩЕ без магических способностей, но с очень интересным даром. –два главных героя. Светлый и Темный. Добрый и не очень. –немного юмора –много приключений Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)



Травница, или Как выжить среди магов слушать на видеосервисе Wink.