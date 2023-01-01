Травница, или Как выжить среди магов. Том 2. Татьяна Серганова
Wink
Аудиокниги
Травница, или Как выжить среди магов. Том 2. Татьяна Серганова

Травница, или Как выжить среди магов. Том 2. Татьяна Серганова (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фэнтези16+

Этa аудиокнига пока недоступна

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярной писательницы Татьяны Сергановой – «Травница, или Как выжить среди магов. Том 2», вторую в серии «Травница». Книга прочитана популярной актрисой и радиоведущей Аллой Човжик. Кто бы мог подумать, что обычный фиктивный брак на год может обернуться такими приключениями. Впереди все самое интересное: новая работа, признание дара, неожиданное наследство, тайны прошлого и, конечно же, любовь. Количество врагов с каждым днем увеличивается. Слишком многим перешла дорогу травница из далекой глубинки. В ход идут силы по страшнее. И разобраться, кто друг и кто враг все сложнее. Но сдаваться я не собираюсь. Обязательно узнаю правду, найду себя и свое место в жизни. Тем более, что рядом два таких разных, но потрясающих мужчины. –героиня ВСЕ ЕЩЕ без магических способностей, но с очень интересным даром. –два главных героя. Светлый и Темный. Добрый и не очень. –немного юмора –много приключений Слушаем, лайкаем, активно комментируем!)

Травница, или Как выжить среди магов слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Жанры
Фэнтези

Рейтинг