Травма и исцеление. Последствия насилия – от абьюза до политического террора. Джудит Герман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Травма и исцеление» – это основополагающий текст о понимании людей переживших психологическую травму. Помещая индивидуальный опыт в более широкие политические рамки, психиатр из Гарварда Джудит Герман утверждает, что психологическая травма неотделима от ее социального и политического контекста. Опираясь на свое собственное исследование насилия над детьми, а также обширную литературу о ветеранах боевых действий и жертвах политического террора, она показывает удивительные параллели между частными ужасами, такими как жестокое обращение с детьми, и общественными ужасами, такими как война.



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