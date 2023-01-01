Трава-мурава. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Дарья Самойлова, фельдшер сельского медпункта, собиралась в дорогу. Сбывалась ее давняя мечта – она переезжала в город. Ее муж Михаил пытался отговорить жену, ведь в деревне у них и дом, и работа, и родные. Однако Дарью нельзя было переубедить. Ведь ее лично пригласил в свою клинику врач-фитотерапевт, который недавно приезжал в их края собирать лекарственные травы. Дарья все решила за мужа – сначала устроится сама, а потом к ней переедет муж, а она откроет свое дело и будет шить на заказ. Однако Михаилу эти планы не нравились. Городская жизнь сразу затянула Дарью. Врач Денис Николаевич был доволен ее работой, свободное время она проводила с подругой Оксаной, с которой они закончили одно медучилище. Прошел месяц. Даша переехала из общежития в съемную квартиру. Она почувствовала себя особенно счастливой, когда к ней наконец-то приехал муж. Однако профессия кузнеца здесь оказалась невостребованной, Михаил не смог найти работу и в их семье начались ссоры. После того, как Оксана познакомила мужа с Денисом Николаевичем и посоветовала ему учиться у него манерам и умению одеваться, Михаил не выдержал и вернулся в деревню. Дарья поехала за ним, но они только поругались. Она решила доказать ему, что без мужа не пропадет и начала шить на заказ. Узнав, что Михаил уехал, Денис стал ухаживать за Дашей, и вскоре она переехала к нему. Оксана была рада за подругу и подбивала ее бросить «деревенщину». Дарья решила оформить развод и привезла мужу необходимые бумаги. Вернувшись в город, она узнала, что Денис не собирается строить с ней отношения, это для него просто развлечение. Дарья ушла от Дениса и бросила работу в его клинике. Однажды она позвонила мужу, но за него ответила незнакомая женщина. Дарья поняла, что упустила свою любовь. Она приехала в деревню и узнала, что Михаил живет один, а на звонок отвечала соседка, которая присматривала за хозяйством. Дарья попросила прощения у мужа, и он ее простил. Супруги решили остаться в деревне и выращивать лекарственные травы.



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