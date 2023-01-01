Транспорт до Везелвула. Андрей Ливадный (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Транспорт до Везелвула» – фантастический роман Андрея Ливадного, эпизод двадцать седьмой, основное время действия 3771 год, цикл «История Галактики», жанр боевая фантастика, космическая фантастика. Корпоративная Окраина, живущая по своим законам, на протяжении сотен лет являлась пространством, подчинeнным власти денег. Однако всему когда-то приходит конец. Закон «О правах разумных существ» приходит сюда вместе со сменой колониальной администрации. Однако корпорации Окраины не собираются сдавать свои позиции без боя, тем более, когда речь идeт о сверхприбылях, получаемых от добычи синтетического наркотика, образующегося на токсичной свалке отходов, в которую превращена планета Везелвул.



Транспорт до Везелвула слушать на видеосервисе Wink.