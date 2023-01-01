TRANSHUMANISM INC. (Трансгуманизм Inc.). Виктор Пелевин (книга, 2020) слушать онлайн

В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела – и станут жить почти вечно в особом “баночном” измерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи и архитекторы миропорядка. Там будет возможно все. Но в банку пустят не каждого. На земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы. Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-футуристическом мире победившего матриархата? К чему будут стремиться очипованные люди? Какими станут межпоколенческие проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое главное, какой будет любовь? В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном. Максим Суханов, чтец нового романа Виктора Пелевина, поделился своими впечатлениями о книге: «Дорогие друзья! Я рекомендую вам послушать новую книгу Виктора Пелевина, которую мы записали. Мне так кажется, скучно вам не будет от начала до конца. Бывает так, что ты читаешь книгу или смотришь хороший фильм и после просмотра или прочтения тебе ну интересно было бы встретиться с автором и поспрашивать его: «А вот как это, а как то? Откуда родилось вот это вот?». В случае с этим произведением совершенно не хочется встречаться с автором, потому что в общем само произведение отвечает на все возникшие вопросы. То есть внутри этого произведения есть и вопросы, и ответы на них порой совершенно неожиданные, но они очень ложатся на твои собс...Слушайте книгу.



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