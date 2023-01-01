Трагическая история доктора Фауста. Кристофер Марло (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Легенда о чернокнижнике докторе Фаусте, продавшем душу дьяволу, уже без малого пять столетий служит источником вдохновения для создания шедевров мирового искусства. Первое произведение в этом ряду, оказавшее существенное влияние на всю последующую литературу о Фаусте, появилось в 1594 году, через год после загадочной смерти его автора – английского драматурга Кристофера Марло, ровесника Шекспира. Разочаровавшись в современных науках и богословии, ученый из Виттенберга Иоганн Фауст ищет новые способы познания тайн мироздания и новые средства достижения могущества. Он хочет постичь неизведанное, испытать недоступные наслаждения, добиться безграничной власти и огромного богатства. Ради этого Фауст готов преступить дозволенное, предаться черной магии, которая открыла бы доступ к силам тьмы…



Трагическая история доктора Фауста слушать на видеосервисе Wink.