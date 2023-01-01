Траектория полета. Карен Уайт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джорджии Чамберс, эксперту по артефактам, выпадает удача поучаствовать в оценке редкого французского фарфора. Предложение поступает от незнакомого заказчика – красивый и богатый вдовец Джеймс предлагает ей отправиться на побережье Мексиканского залива, чтобы вместе разузнать историю редкой находки. Там же живет семья Джорджии – сестра, общение с которой прервалось десять лет назад, психически нездоровая мать и дедушка-пчеловод Нед. Поиск редкого фарфора приводит Джорджию к разгадке тайны из прошлого Неда и ее семьи.



Траектория полета слушать на видеосервисе Wink.