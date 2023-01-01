Товарищи. Викентий Вересаев
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Товарищи. Викентий Вересаев

Товарищи. Викентий Вересаев (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

«Василий Михайлович сидел за стаканом чая у открытого окна. Он спал после обеда и только что поднялся – заспанный, хмурый. Спал плохо: все время сквозь сон он напряженно и тоскливо думал о чем-то; теперь он забыл, о чем думал, но на душе щемило, а в голове неотвязно стояли два стиха, бог весть с чего пришедшие на память…»

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