Товар лицом. Алексей Калугин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Робот-коммивояжер серии Джи-Си совершил аварийную посадку на планету Самара, нарушив установленный там карантин. А вскоре появление робота на этой планете приводит к созданию новой религии… В общем, только экипаж космического корабля «Гала-4» может разобраться в этой запутанной истории.



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