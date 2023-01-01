WinkАудиокнигиТовар лицом. Алексей Калугин
Товар лицом. Алексей Калугин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Фантастика198 мин12+
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Сюжет
Робот-коммивояжер серии Джи-Си совершил аварийную посадку на планету Самара, нарушив установленный там карантин. А вскоре появление робота на этой планете приводит к созданию новой религии… В общем, только экипаж космического корабля «Гала-4» может разобраться в этой запутанной истории.
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