Тот, кого я ненавижу. Рита Навьер (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Игорь спас меня, когда я по глупости чуть не попала в беду. Он подарил мне новую жизнь, о которой я могла только мечтать. Он полюбил меня. И пусть у нас разница в возрасте, но мне с ним правда хорошо. Одно лишь омрачает моё счастье – у него есть сын. Мой ровесник, мой мучитель. Самовлюбленный, избал�ованный наглец. Его сын – тот, кого я ненавижу.



Тот, кого я ненавижу слушать на видеосервисе Wink.