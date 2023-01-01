Тот, кого я ненавижу. Рита Навьер
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Тот, кого я ненавижу. Рита Навьер

Тот, кого я ненавижу. Рита Навьер (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Любовные романы18+

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Сюжет

Игорь спас меня, когда я по глупости чуть не попала в беду. Он подарил мне новую жизнь, о которой я могла только мечтать. Он полюбил меня. И пусть у нас разница в возрасте, но мне с ним правда хорошо. Одно лишь омрачает моё счастье – у него есть сын. Мой ровесник, мой мучитель. Самовлюбленный, избалованный наглец. Его сын – тот, кого я ненавижу.

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