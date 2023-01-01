Торт с неба. Джанни Родари (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды ранним апрельским утром на окраине Рима, в предместье Трулло, в ожидании первого автобуса в центр города, собралось несколько человек. Гадая, какая будет погода, люди взглянули на небо. И что же они там увидели? Представьте себе, нечто необычное. Все небо, почти до самого горизонта, было затянуто тучей не тучей, а каким-то странным предметом, круглым и мрачным, похожим на космический корабль, который недвижно висел над домами примерно в километре от земли. Он бросал зловещую черную тень на крыши старых домов и дороги и вселял панический страх во всех жителей города. Люди терялись в догадках. Что же это такое: Летающая тарелка? Марсиане? А может быть солнечное затмение? На деле все оказалось не таким зловещим, но от этого не менее загадочным. В небе над городом повис гигантский шоколадный торт! Как он там оказался и чем закончилась эта запутанная история – узнаете из аудиокниги «Торт с неба». Также не пропустите аудиокниги Джанни Родари «Приключения Луковки-Чиполлино», «Голубая стрела», «Сказки по телефону», «Джип в телевизоре»



Торт с неба слушать на видеосервисе Wink.