Торговцы сомнениями. Как горстка ученых скрывала правду о вреде табака, опасности ядерной войны и глобального потепления. Наоми Орескес, Эрик Конвей. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.



Ученые тоже ошибаются: кто-то заходит в тупик в своих исследованиях, а кто-то продается корпорациям. Продажные исследования загубили здоровье миллионов людей, а производители табака заработали на этом состояния. Гонка вооружений чуть не закончилась ядерной зимой, и мы еще не до конца понимаем, чего нам стоило длительное игнорирование озоновых дыр, кислотных дождей и глобального потепления. Эта книга о том, как политики и корпорации используют «науку» для того, чтобы манипулировать общественным мнением в своих — отнюдь не благих — целях.



Торговцы сомнениями слушать на видеосервисе Wink.