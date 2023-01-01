WinkАудиокнигиТорговцы сомнениями. Как горстка ученых скрывала правду о вреде табака, опасности ядерной войны и глобального потепления. Наоми Орескес, Эрик Конвей. Ключевые идеи книги
Торговцы сомнениями. Как горстка ученых скрывала правду о вреде табака, опасности ядерной войны и глобального потепления. Наоми Орескес, Эрик Конвей. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие26 мин16+
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О книге
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
Ученые тоже ошибаются: кто-то заходит в тупик в своих исследованиях, а кто-то продается корпорациям. Продажные исследования загубили здоровье миллионов людей, а производители табака заработали на этом состояния. Гонка вооружений чуть не закончилась ядерной зимой, и мы еще не до конца понимаем, чего нам стоило длительное игнорирование озоновых дыр, кислотных дождей и глобального потепления. Эта книга о том, как политики и корпорации используют «науку» для того, чтобы манипулировать общественным мнением в своих — отнюдь не благих — целях.
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