Тор. Василий Сахаров (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет первую аудиокнигу популярной серии боевой фантастики писателя Василия Сахарова – «Тор». Еще вчера Виктор Миргородский по прозвищу Тор был кадетом военного училища и готовился стать офицером. Ну а сегодня он вышибала в низкопробном баре на окраине столицы. Перспектив нет, денег нет, и будущее не сулит молодому человеку ничего хорошего. Однако судьба улыбается ему. Однокурсник предлагает Виктору работу и отправляет в дикий мир Аякс, где сталкеры тридцатого века от Рождества Христова, вольные поисковики, собирают оставшееся с минувшей большой войны с негуманами оружие. Этот мир полон опасностей, и чтобы выжить, Тор должен быть готов ко всяким неожиданностям. Что ж, он вспоминает все, чему его научила жизнь, и не стесняется применять оружие. И кто знает, как бы сложилась его жизнь. Возможно, Тор стал бы самым удачливым поисковиком за всю историю планеты Аякс. Вот только объявился посланник его деда, про которого он ничего не знал, и это вновь круто меняет всю его жизнь.



Тор слушать на видеосервисе Wink.