Тонкая штучка. Татьяна Полякова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В областном городе погибает московский «авторитет». Брат бандита приезжает мстить и сразу же выходит на молодую учительницу Юлию – она последней видела погибшего. В городе зазвучали выстрелы – идут бандитские разборки. Но на подозрении у бандитов учительница – она прекрасно водит машину, б�ез промаха стреляет, разбирается в психологии… Кто же она на самом деле? Подсадная утка или…



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