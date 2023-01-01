WinkАудиокнигиТонкая штучка. Татьяна Полякова
Тонкая штучка. Татьяна Полякова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы185 мин16+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
В областном городе погибает московский «авторитет». Брат бандита приезжает мстить и сразу же выходит на молодую учительницу Юлию – она последней видела погибшего. В городе зазвучали выстрелы – идут бандитские разборки. Но на подозрении у бандитов учительница – она прекрасно водит машину, б�ез промаха стреляет, разбирается в психологии… Кто же она на самом деле? Подсадная утка или…
Тонкая штучка слушать на видеосервисе Wink.