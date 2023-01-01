Толстая книга авторских былин от тёть Инн. Инна Ивановна Фидянина
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Толстая книга авторских былин от тёть Инн. Инна Ивановна Фидянина

Толстая книга авторских былин от тёть Инн. Инна Ивановна Фидянина (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези, Поэзия6+

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Сюжет

Жили-были все на свете: мужики, деды и дети. Только бабы не было ни одной, даже завалящей какой. Не было баб и не надо! Только какая ж отрада дедам, мужикам и мальцам шастать без баб по дворам? А дворы то у нас большие: на них лавочки. Мысли крутые о щах, борщах и капусте да чтоб в округе было не пусто. Не пусто в деревне и ладно – скажут они прохладно, вздохнут тридцать третий раз и друг другу выколют глаз. Вот так мы и жили, значит, друг от друга пряча заначку, детей никогда не целуя, на пьянках совместных балуя. Жили б мы так и дальше, да какой-то маленький мальчик во сне вдруг что-то увидел: « Мама, мама!– кричит.– Поймите, есть ещё бабы на свете, они как мужики и дети, только с губами такими и волосами прямыми, длинными волосами, они их зовут косами». Слушали старики, дивились: вот нам бы такие приснились! А мужики осерчали, в путь далёкий собрались, на лошадей и в поле:надоела им така доля! Доскакали до первой кочки, (а дома ведь плачут сыночки) и развернулись обратно…

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