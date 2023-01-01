Только хорошие индейцы. Стивен Джонс
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Только хорошие индейцы. Стивен Джонс

Только хорошие индейцы. Стивен Джонс (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы704 мин16+

Сюжет

Четыре друга детства встречаются каждый год. Они устраивают охоту на оленя, чтобы забыть об этом до следующего года. Обычное дело, обычный трофей – так было всегда. До этого раза. Прошло десять лет. Что-то начинает преследовать этих забывших свое наследие людей. Свирепый мстительный дух приходит к каждому, к одному за другим. Природа мстит потерянному поколению, у которого и так нет ни шанса.

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