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Только хорошие индейцы. Стивен Джонс (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы704 мин16+
Сюжет
Четыре друга детства встречаются каждый год. Они устраивают охоту на оленя, чтобы забыть об этом до следующего года. Обычное дело, обычный трофей – так было всегда. До этого раза. Прошло десять лет. Что-то начинает преследовать этих забывших свое наследие людей. Свирепый мстительный дух приход�ит к каждому, к одному за другим. Природа мстит потерянному поколению, у которого и так нет ни шанса.
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