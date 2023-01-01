Только хорошие индейцы. Стивен Джонс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Четыре друга детства встречаются каждый год. Они устраивают охоту на оленя, чтобы забыть об этом до следующего года. Обычное дело, обычный трофей – так было всегда. До этого раза. Прошло десять лет. Что-то начинает преследовать этих забывших свое наследие людей. Свирепый мстительный дух приход�ит к каждому, к одному за другим. Природа мстит потерянному поколению, у которого и так нет ни шанса.



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