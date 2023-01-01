Толерантность. Аролдо Берни (книга, 2020) слушать онлайн

Роман «Толерантность» – это творческое переосмысление событий, происходящих в Европе в последние годы. Эта книга – сентенция фактов, разрушающих устоявшийся миропорядок, задуманную природой или самим Создателем гармонию. Это произведение – личный взгляд, авторское предупреждение о том, что паноптикальный европейский либерализм в скором времени приведет к полной деградации и вымиранию некогда процветающих стран и народов. Политика, которую проводят правительства большинства стран Европы, в ближайшем будущем приведет к уничтожению европейской культуры, религии, накопленных знаний и наследия. Этот разрушающий человечество вирус европейской толерантности, распущенности и вседозволенности, не способность властей адекватно реагировать на возникающие проблемы, не может не затронуть и нашу страну, которую различные «реформаторы» пытаются вовлечь в хаотичную орбиту, так называемых, европейских ценностей. Роман «Толерантность» – это противоядие, вернее вакцина, которая может вызвать легкое недомогание, но защитит от настоящей смертельной болезни под названием толерантность. Эта книга – политическая драма, героями которой стали обычные люди. Хотя действие книги разворачивается в вымышленной стране Франглии, мы понимаем, что похожие события происходят в Германии, Франции, Италии, Испании и других странах. Франглия – это отражение, социальный срез большинства европейских государств. И роман «Толерантность» – это художественный вымысел, местами эксцентричный, местами утрированный. Автор кн...Слушайте книгу.



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