Токсофф.net Как управлять токсичным окружением. Анна Блинова-Некрасова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга не о том, как бороться с токсичными людьми, и уж подавно не о том, как от них бежать. Тем более что в современном мире токсичность растёт как на дрожжах и нетоксичных пространств становится всё меньше. Эта книга о том, как управлять токсичностью и своей, и своего окружения. Она о том, как без потерь пресечь попытки манипулировать собой и стать хозяином ситуации.



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