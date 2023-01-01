Токсично. Как построить здоровые отношения и не вляпаться. Анна Пашкова
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Токсично. Как построить здоровые отношения и не вляпаться. Анна Пашкова

Токсично. Как построить здоровые отношения и не вляпаться. Анна Пашкова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология234 мин18+

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Сюжет

«Токсичные отношения» – так красиво психологи и медики называют отношения внутри семьи, где один человек подавляет личность другого. Порой в семьях, где партнеры склонны к насилию, происходят настоящие трагедии: у детей на почве стресса развиваются серьезные заболевания. Как не сойти с ума от чувства вины, можно ли вернуть такого малыша к жизни и, наконец, что поможет вырваться из опасных отношений, а лучше – сразу избежать их? Об этом книга «очевидца» событий – Анны Пашковой.

Токсично слушать на видеосервисе Wink.

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