Токсично. Как построить здоровые отношения и не вляпаться. Анна Пашкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Токсичные отношения» – так красиво психологи и медики называют отношения внутри семьи, где один человек подавляет личность другого. Порой в семьях, где партнеры склонны к насилию, происходят настоящие трагедии: у детей на почве стресса развиваются серьезные заболевания. Как не сойти с ума о�т чувства вины, можно ли вернуть такого малыша к жизни и, наконец, что поможет вырваться из опасных отношений, а лучше – сразу избежать их? Об этом книга «очевидца» событий – Анны Пашковой.



Токсично слушать на видеосервисе Wink.