WinkАудиокнигиТочность – вежливость снайпера. Сергей Зверев
Точность – вежливость снайпера. Сергей Зверев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Приключения347 мин12+
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Сюжет
Командование российских миротворческих сил в Южной Осетии ждет из центра пакет с секретными документами. Но по пути документация бесследно исчезает, а трое сопровождавших ее военных убиты. Если бумаги попадут в Грузию, быть большой беде – хрупкий мир на границе Южной Осетии рухнет и республику вновь охватит пламя войны. На розыски пропавшего пакета направляется спецназовец-контрактник Владимир Локис, опытный и искусный боец. Но он еще не знает, что противостоять ему будет крайне жестокий и опасный враг – предательство…
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