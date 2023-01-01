Точность – вежливость снайпера. Сергей Зверев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Командование российских миротворческих сил в Южной Осетии ждет из центра пакет с секретными документами. Но по пути документация бесследно исчезает, а трое сопровождавших ее военных убиты. Если бумаги попадут в Грузию, быть большой беде – хрупкий мир на границе Южной Осетии рухнет и республику вновь охватит пламя войны. На розыски пропавшего пакета направляется спецназовец-контрактник Владимир Локис, опытный и искусный боец. Но он еще не знает, что противостоять ему будет крайне жестокий и опасный враг – предательство…



Точность – вежливость снайпера слушать на видеосервисе Wink.