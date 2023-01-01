Точно как на небесах. Джулия Куин
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Точно как на небесах. Джулия Куин

Точно как на небесах. Джулия Куин (книга, 2011) слушать онлайн

2011, Аудиокнига
Зарубежная литература, Любовные романы654 мин18+

О книге

Первая книга из серии «Квартет Смайт-Смитов». От автора популярного цикла «Бриджертоны». Книги Джулии Куин переведены на 40 языков, их суммарный тираж превышает 10 000 000 экземпляров. Чем могут заняться благонравная светская девица и лучший друг ее старшего брата? Пережить худший концерт в истории Англии? Да. Разделить пополам шоколадный торт? Да. Влюбиться друг в друга? Ни за что! Нет, Гонория Смайт-Смит вовсе не мечтает о Маркусе. И конечно же, Маркус Холройд думать не думает о Гонории. Разве это любовь? Это – страстная любовь. Неистовая любовь. Потрясающая любовь!

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Жанр
Любовные романы, Зарубежная литература
Время
654 мин / 10:54

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