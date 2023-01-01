Точка наслаждения. Лори Минц (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Женщины, которые не могут достичь оргазма, как правило, думают, что с ними что-то не так. Однако на самом деле проблема не в них, а в нашей культуре, которая отводит ключевую роль в сексе мужчине. «Точка наслаждения» призвана восстановить справедливость и вернуть женщине законное право на удовольствие. Лори Минц проводит исторический и культурный анализ, показывая, что эта проблема отнюдь не новая, подробно рассказывает о природе женской сексуальности и дает ключевые практические навыки, которые помогут каждой женщине регулярно испытывать оргазм. Эта книга для женщин, которые хотят лучше узнать свое тело, разнообразить сексуальную жизнь и получать удовольствие от секса, а также для партнеров, стремящихся доставить своим партнершам удовольствие.



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