Точка кризиса. Брайан Трейси (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ваш бизнес переживает не лучшие времена? Не знаете, как справиться с непредвиденными проблемами и что делать в критических обстоятельствах? Не отчаивайтесь, решение есть! В «Точке кризиса» ведущий эксперт в области личностного и профессионального роста Брайан Трейси подскажет, как выходить победителем из сложных ситуаций и преодолевать любые трудности, встречающиеся на вашем личном и карьерном пути. Прослушав аудиокнигу и применив на практике предложенные в ней стратегии, вы сможете: –сохранить спокойствие и самоконтроль в критической обстановке; –устранить барьеры, мешающие быстрому разрешению проблемы; –сфокусироваться на основных показателях результативности; –укрепить уверенность в своих силах и успешном исходе дел. Проблемы – это нормальная и естественная часть напряжённой жизни, убеждён Брайан Трейси. В любом бизнесе может настать переломный момент, способный поставить под угрозу существование организации. Точно так же у всех людей воз¬никают критические ситуации, которые могут нарушить привычный образ жизни. Аудиокнига «Точка кризиса» научит вас противостоять неожиданному ухудшению по¬ложения и подскажет, как выйти из кризиса и спасти ситуацию. © Попурри ℗ AB Publishing



Точка кризиса слушать на видеосервисе Wink.