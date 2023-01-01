То, что скрыто. Эдвард БЭГ (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь Алекса переворачивается в один момент: пробуждение после срочной операции и полное отсутствие каких-либо воспоминаний. Сознание разделяется на две части: красавица-жена и дети, которых он совершенно не помнит, и сны, в которых совсем иная реальность. Неизвестные таблетки заглушают не т�олько боль, но и смутные воспоминания – единственную нить к настоящей жизни. Но Алекс не один: вместе с другими потерявшими память он хочет раскрыть тайный заговор. Удастся ли ему выжить? Найдет ли он то, что так основательно скрыто?



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