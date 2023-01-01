Тьма и пламя. На бескрайней земле. Степан Кайманов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Опасностью, тайнами и чудесами пронизан материк Грэйтлэнд! Здесь в густых лесах рыщут хищные сверы, над горными вершинами кружат грозные спирфламы, свирепые ветры вращают странные механизмы летающего города, а огромные трубы коптят дымом, разливая по небесам непроглядный мрак. Но если ты родился на Семи островах и в твоих жилах течет королевская кровь, забудь о том, чтобы побывать в Грэйтлэнде! На этой бескрайней земле, где тьма порой сильнее пламени, никто не встретит тебя радушно. Для всех ты станешь порождением древнего зла. Тебя будут презирать, ненавидеть и бояться. И рано или поздно откроют охоту, как на дикого зверя. Увы, молодой сын короля, мечтая о дальних странах, однажды поддается искушению и нарушает справедливый запрет. Но знает ли принц, что ему нужно на самом деле? И стоит ли ему рисковать честью, свободой и жизнью лишь для того, чтобы увидеть чужой край своими глазами? А если и стоит – то ради чего?..



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