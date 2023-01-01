Титан. Теодор Драйзер (книга, 1914) слушать онлайн

Сюжет

Аудиостудия «Ардис» представляет роман «Титан» – блистательный в своей исторической достоверности роман об элите американского бизнеса второй половины XIX века. Роман о мире, где выживают сильнейшие, способные неуклонно двигаться к цели – обретению богатства и власти. «Титан» – вторая часть монументальной «Трилогии желания» Драйзера (включающей также романы «Финансист» и «Стоик»). Главный герой трилогии – Фрэнк Каупервуд, прототипом которого стал бизнесмен Чарльз Йеркс. Роман описывает события в жизни главного героя после филадельфийского периода. Выйдя из тюрьмы и совершив ряд удачных спекуляций во время биржевой паники, позволившей стать ему миллионером, Каупервуд решает продолжить деятельность в Чикаго.



Титан слушать на видеосервисе Wink.