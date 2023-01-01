Тили-тесто. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Андрей еще в школе был влюблен в Катю, но она, кажется, его не замечала. После окончания школы он не терял ее из вида и ухаживал за ней, а когда понял, что Катя отвечает ему взаимностью – сделал предложение. Но в день, когда Андрей и Катя подали заявление в ЗАГС, они неожиданно встретились с Ромой – бывшим одноклассником Кати, выпускником летного училища. В Андрее проснулась ревность, он нагрубил Роме и даже подрался с ним. Катя ушла, заявив, что свадьбы не будет. Но будущим молодоженам удалось помириться. Андрей теперь думал только о том, что надо быстрее пожениться, тогда Катя будет с ним и о прежних друзьях забудет. Но до свадьбы еще оставалось время, а Рома постоянно крутился рядом с Катей. И однажды из-за этого будущие молодожены вновь поссорились. Рома в шутку предложил Кате выйти за него, и она согласилась. Андрей понял, что потерял свою невесту. Незадолго до свадьбы они вновь встретились. Катя извинилась, сказала, что любит его. Андрей поначалу обрадовался. Но вскоре выяснилось, что Рома уехал три дня назад, и Андрей понял, что Катя просто не захотела поехать «за своим летчиком» и оставлять маму одну, а, может, Рома не захотел всерьез жениться на Кате. Сомнения изводили Андрея, но от свадьбы он все же не отказался. После торжества молодые стали жить с мамой Кати Еленой Владимировной. Все бы хорошо, но вскоре он начал замечать, что жизнь Кати почти не изменилась. Все домашние дела были на плечах Елены Владимировны, а сама Катя то сидела за компьютером, то гуляла со своими однокурсниками. Андрея все больше раздражала инфантильность Кати. В молодой семье начали возникать ссоры. Однажды Андрей прочел переписку Кати и Ромы и узнал, что молодая жена недовольна семейной жизнью. Андрей собрал свои вещи и ушел. Но любовь к Кате помогла ему понять, что они оба просто не были готовы к браку. Он не хотел терять ее и поэтому предложил начать все заново, но уже попробовать пожить отдельно от Елены Владимировны. Катя так же за время разлуки успела понять, что и она была виновата в семейных ссорах. Катя согласилась на предложение Андрея жить отдельно.



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