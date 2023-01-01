Тихое Болото. Андрей Кунгурцев (книга, 2024) слушать онлайн

В 2023 году в Бангладеш треснула пространственная ткань, впустив в мир темных существ. Сначала они были безобидные, но в какой-то момент все начали понимать, что чем больше этих тварей, тем световой день сильнее идет на убыль? Да и безобидность этих созданий, как оказалось, была весьма сомнительной. �В 2027 году было разработано средство, способное закрыть разрыв раз, и навсегда. Вот только вопрос, получится ли?



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