Тихое Болото. Андрей Кунгурцев
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Тихое Болото. Андрей Кунгурцев

Тихое Болото. Андрей Кунгурцев (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фантастика, Ужасы и мистика575 мин18+

О книге

В 2023 году в Бангладеш треснула пространственная ткань, впустив в мир темных существ. Сначала они были безобидные, но в какой-то момент все начали понимать, что чем больше этих тварей, тем световой день сильнее идет на убыль? Да и безобидность этих созданий, как оказалось, была весьма сомнительной. В 2027 году было разработано средство, способное закрыть разрыв раз, и навсегда. Вот только вопрос, получится ли?

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Жанр
Фантастика, Ужасы и мистика
Время
575 мин / 09:35

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