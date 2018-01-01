WinkАудиокнигиТихие яблони. Вновь обретенная русская проза. Сергей Дурылин
Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза. Сергей Дурылин (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика16+
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О книге
Писатель, богослов, педагог, театральный и литературный критик С. Н. Дурылин – яркий и незаслуженно забытый представитель русской культуры первой половины ХХ столетия. Его повести и рассказы, открывающие нам мир простой, искренней, «немудрящей» веры и крепкого купеческого быта, печатались редко и почти неизвестны широкому кругу читателей. В этот сборник вошли разноплановые произведения Дурылина: это и лиричная и пронзительная повесть «Сударь кот», и трогательный, грустный рассказ «Бабушкин день», и былинное «Сказание о невидимом граде Китеже», и некоторые другие. © Storysidе
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