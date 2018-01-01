Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза. Сергей Дурылин
Wink
Аудиокниги
Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза. Сергей Дурылин

Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза. Сергей Дурылин (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика16+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Писатель, богослов, педагог, театральный и литературный критик С. Н. Дурылин – яркий и незаслуженно забытый представитель русской культуры первой половины ХХ столетия. Его повести и рассказы, открывающие нам мир простой, искренней, «немудрящей» веры и крепкого купеческого быта, печатались редко и почти неизвестны широкому кругу читателей. В этот сборник вошли разноплановые произведения Дурылина: это и лиричная и пронзительная повесть «Сударь кот», и трогательный, грустный рассказ «Бабушкин день», и былинное «Сказание о невидимом граде Китеже», и некоторые другие. © Storysidе

Тихие яблони слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика

Рейтинг