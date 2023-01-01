Тихая сапа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Виктору Соколову казалось, что его жизнь удалась, у него были: небольшая, стабильная фирма, верная жена Алена и любовница Тамара, которая работала его заместителем в компании. Недавно Тамара стала матерью его ребенка, она надеялась, что Виктор признает сына. Но он не захотел усложнять свою жизнь и просил Тамару оставить все, как есть. Обидевшись, Тамара уволилась. А вскоре клиенты начали один за другим отказываться от услуг компании Виктора. Дальше – больше, тихая, удобная жена-домохозяйка заявила, что ходит на курсы менеджеров и собирается с подругой открыть свою фирму. Но и этого мало, друг и постоянный клиент Сергей Макаров сделал Тамаре предложение руки и сердца, и она его приняла. Вместе они организовали фирму, которая стала главным конкурентом предприятия Виктора. Виктор нашел своеобразный выход из ситуации, он решил вернуть Тамару, надеясь, что остальное восстановится само собой. Тамара, выслушав его, предложила Виктору выгнать жену. Он не собирался выполнять ее условие, но все-таки поссорился с женой, Алена бросила его. А вскоре Тамара и Сергей решили уехать в другой город. Тем не менее, Сергей решил продать свою компанию, чтобы половину вырученной суммы отдать жене на открытие своего дела. Алена и Виктор помирились, она предложила ему возглавить ее бизнес.



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