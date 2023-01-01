Тихая квартирантка. Клеменс Мишальон (книга, 2024) слушать онлайн

МИРОВАЯ СЕНСАЦИЯ. САМЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ РОМАН 2023 ГОДА. ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ РОМАНОВ ПО ВЕРСИИ WASHINGTON POST, VOGUE, NEW YORK POST, APPLE. Учащающий пульс психологический триллер о серийном убийце, рассказанный его близкими: 13-летней дочерью, новой подругой – и жертвой, которую он пять лет держит на цепи… Эйдан Вдовец Эйдан Томас. Его считают идеальным отцом и соседом. Он очарователен, отзывчив и заботлив. Одна лишь Рейчел знает его темную сторону. Эйдан – маньяк, он убил восемь женщин и вот-вот покончит с девятой… с ней. Рейчел Пять лет она жила в сарае на заднем дворе, прикованная наручниками к кровати. Никто – даже жена и дочь маньяка – не подозревали о ее существовании. А после смерти супруги Эйдан переехал в другое место, взяв Рейчел с собой. Квартирантка В новом доме он поселил ее в комнате для гостей, где снова приковывал к кровати. Но теперь она может завтракать и ужинать с ним и его тринадцатилетней дочерью Сесилией. Та считает Рейчел квартиранткой, переживающей трудные времена. О, как это верно… Дочь маньяка Постепенно между пленницей и Сесилией – замкнутым подростком – возникает симпатия, почти дружба. Рейчел понимает: если представится случай сбежать, девочку она здесь не оставит. Новая жертва Но тут Эйдан встречает Эмили, юную работницу бара. В любой момент эта девушка может стать его новой жертвой. А Рейчел ждет печальная участь…



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