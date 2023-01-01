WinkАудиокнигиТихая гавань. Илья Деревянко
Тихая гавань. Илья Деревянко (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы42 мин18+
Сюжет
В некогда спокойной, тихой деревушке вдруг начинает орудовать сексуальный маньяк убийца. Его жертвами становятся молодые, красивые девушки. Жителей охватывает паника. Местный участковый бездействует. И только один человек,приехавший сюда в отпуск по ранению офицер ФСБ Дмитрий Корсаков, начинает грамотно и хладнокровно охотиться на нелюдя…
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