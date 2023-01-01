Тигру в пасть. Марина Серова (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Не одно убийство, торговля оружием, наркотиками, похищение людей и многое другое висит на некоем Дергунове по кличке Дера. А доказательств его преступной деятельности никаких, ни к чему не придерешься, как ни старайся. Осторожный Дера просчитывал все на несколько ходов вперед, поэтому ФСБ пош�ла на внедрение в его организацию своего агента – майора Александра Фролова. Доподлинно известно, что у Дергунова имеются видеоматериалы, с помощью которых его можно прижать. Александру во что бы то ни стало нужно достать эти кассеты. А прикрытие ему должен обеспечивать высококлассный специалист. Выбор пал на телохранителя Евгению Охотникову…



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