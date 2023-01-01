Тигролови. Іван Багряний (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

«Тигролови» Івана Багряного – історично-пригодницький роман, ідейно-тематичне коло якого – тема трагедії України в тоталітарному режимі. У центрі твору – доля молодого українського інтелігента Григорія Многогрішного. Твір є обов’язковою частиною шкільної програми. Іван Багряний – украї�нський письменник, автор романів «Сад Гетсиманський», «Людина біжить над прірвою» та ін., низки повістей та оповідань.



Тигролови слушать на видеосервисе Wink.