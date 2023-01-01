Ти літай. Новела. Олесь Терентійович Гончар (книга, 2019) слушать онлайн

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Аудіокнига з новелою «Тронка» із однойменного роману Олеся Гончара. Це останній твір в низці новел, і наче підбиває собою весь цикл розповідей. Літо закінчилося. Діти роз’їжджаються кожен обираючи свою дорогу. Життя складне і не має лише два кольори – чорне і біле. Кожного героя чекають нові зустрічі, випробування. І перш за все між людських стосунків. Адже побудувати їх є найважчим. І люди не всі однакові. Є хороші, які ховають негідне, є і погані які ховають хороше. І лише звуки тронки – овечого дзвіночка нагадують, що все це плинне. А от плин життя вічний. Все докладно Ви почуєте у новелі «Тронка» із однойменного роману Олеся Гончара. Серед інших новел з роману «Тронка» Олеся Гончара ви почуєте: Ти – літай Азбука Морзе Червона торпеда Лукія, голова робіткому Мамайчуки Передчуття океану Пікетажистка Капітан Дорошенко Залізний острів Тут багато неба Полігон (Історія однієї любові) Тронка



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