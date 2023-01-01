WinkАудиокнигиThis side of paradise. По эту сторону рая. Фрэнсис Скотт Фицджеральд
This side of paradise. По эту сторону рая. Фрэнсис Скотт Фицджеральд (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Иностранные языки, Детская литература608 мин16+
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Сюжет
Длительность записи: 10 часов и 8 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Фрэнсис Скотт Фицджеральд – знаменитый американский писатель и сценарист. Роман «По эту сторону рая» – его первое бо�льшое произведение. Он вышел в 1920 году и сразу стал бестселлером, сделав автора чрезвычайно популярным. Фицджеральд был молод, беспечен и потрясающе талантлив, поэтому первый свой роман он написал о себе, о своем времени и о месте человека в этой жизни.
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