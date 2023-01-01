This side of paradise. По эту сторону рая. Фрэнсис Скотт Фицджеральд (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 10 часов и 8 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Фрэнсис Скотт Фицджеральд – знаменитый американский писатель и сценарист. Роман «По эту сторону рая» – его первое бо�льшое произведение. Он вышел в 1920 году и сразу стал бестселлером, сделав автора чрезвычайно популярным. Фицджеральд был молод, беспечен и потрясающе талантлив, поэтому первый свой роман он написал о себе, о своем времени и о месте человека в этой жизни.



This side of paradise слушать на видеосервисе Wink.