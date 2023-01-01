The idiot / Идиот. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Длительность записи: 28 часов и 14 минут. Текст читает искусственный интеллект. Чёткая речь и безукоризненное произношение ИИ идеально подходят для изучающих иностранный язык. Предлагаем вниманию читателей роман «Идиот». Главный герой романа, князь Лев Николаевич Мышкин, по авторскому замысл�у является «по-настоящему прекрасной личностью», воплощением добра и христианской морали. И именно за его бескорыстие, доброту, честность и необычайное человеколюбие в мире денег и лицемерия окружение называет Мышкина «идиотом».



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