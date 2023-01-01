The Help / Прислуга. Кэтрин Стокетт (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Прислуга» – первый роман американской писательницы Кэтрин Стокетт, вышедший в свет в 2009 году и сразу ставший бестселлером. Дело происходит на Юге США в 1960-е годы. Скитер, которая только что окончила университет и мечтает о карьере писательницы, возвращается к себе на родину, в провинциальный Джексон, где нечего не меняется и не происходит. Рабство в Америке давно отменено, но жизнь черных, которых постоянно унижают, и белых по-прежнему идет параллельно. Они ездят в разных автобусах, ходят в разные кафе, их дети учатся в разных школах. Скитер собирается описать ситуацию на Юге в своей первой книге и расспрашивает служанок Эйбилин и Минни об их жизни. Ее намерения не находят отклика ни у подруг, ни у семьи – белой девушке-южанке не пристало заниматься такими вещами. Смогут ли три эти женщины – Эйбилин и Минни, умудренные горьким опытом, и юная Скитер как-то повлиять на ход событий?



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