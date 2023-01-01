The Golden Age of Detective Fiction. Part 4. John Buchan (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Новая серия «The Golden Age of Detective Fiction» объединяет в себе произведения, которые смело можно назвать золотой классикой детективного жанра. Серия на английском языке озвучена профессиональными дикторами – носителями языка и адресована всем, кто желает усовершенствовать навыки восприятия на слух иностранного текста, расширить словарный запас и просто насладиться звучанием произведения на языке оригинала. В четвертом выпуске «The Golden Age of Detective Fiction» представлено произведение «39 ступеней» – приключенческий роман британского писателя Джона Бучана, который называл свои книги «шокерами», объединяя в них личные и политические драмы. Странный человек подвергается нападению в квартире главного героя Ричарда Ханнея, но умирая, он рассказывает ему смертельную тайну. Полицейские подозревают в убийстве Ричарда, и ему надо найти настоящих убийц и раскрыть тайну 39 шагов. Исполняет Джон Фрейзер (Эдинбург, Великобритания) закончил Chester Polytechnic University, и Durham University. Работал в нефтяной отрасли, в области социологии и образовательной психологии, писатель, автор нескольких книг. Арт-директор проекта – Елена Лихачева Звукорежиссер – Павел Брусков



The Golden Age of Detective Fiction слушать на видеосервисе Wink.