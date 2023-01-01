The Call of the Wild / Зов предков. Джек Лондон (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Зов предков» – одна из ранних работ Джека Лондона. Главным героем романа является пес, и поэтому принято считать, что это детская книга. Однако зрелость и глубина идей этого произведения делает его актуальным и для взрослых читателей. В нем затрагиваются такие темы, как выживание сильнейших, противостояние цивилизации и природы, судьбы и свободы воли. Действие романа происходит в Юконе (Канада) во времена золотой лихорадки. Тогда спрос на крупных и сильных собак был особенно высок. Пса Бэка, помесь шотландской овчарки и сенбернара, привезли с пастушьего ранчо в Калифорнии на север. Бэк попадает в суровую реальность жизни ездовой собаки. Роман рассказывает о сложностях, которые испытывает Бэк, пытаясь выжить в новых для себя условиях.



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