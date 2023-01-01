WinkАудиокнигиThat will never work. История создания Netflix, рассказанная ее основателем. Марк Рэндольф
That will never work. История создания Netflix, рассказанная ее основателем. Марк Рэндольф (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Экономика и бизнес16+
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Сюжет
«ЭТО НИКОГДА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ» – твердили ему. Идея видеопроката по подписке казалась всем знающим рынок чистейшей глупостью. Но только не Марку Рэндольфу. Несмотря на скепсис инвесторов и партнеров, он не отступил. Так появился Netflix. Это история самого невероятного стартапа XXIвека, рассказанная его идейным вдохновителем и создателем. Захватывающие хроники превращения брошенной в дружеской беседе идеи в гиганта кино- и телеиндустрии с более чем 150 миллионами подписчиков по всему миру. Книга, достойная встать в один ряд с «Продавцом обуви» Фила Найта и «Доставляя счастье» Тони Шейя. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале
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