Тетя Лиля и два ее мужа. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Почти 20 лет Лилия Храпачёва жила на две семьи. Жених Вадим, узнав, что Лиля беременна, по настоянию матери бросил ее. Лиля «временно» вышла замуж за влюбленного в нее Григория. Лиля и Вадим вместе работают в больнице, и вскоре снова начинают встречаться. Прошли годы… Мать Вадима умерла, и теперь он требует, чтобы Лиля переехала к нему. Лиля решила, что «временная» жизнь закончилась, и начинается «настоящая»… Лиля решается уйти от мужа и пишет ему прощальное письмо. Неожиданно из командировки возвращается муж, но не один, а с 17-летней Настей, которую представляет жене как двоюродную племянницу. Лиля видит, что отношения Гриши с девушкой намного теплее, чем просто родственные. Лиля решает пока никуда не уходить. Неожиданно Настя попадает в больницу с аппендицитом. Спасает ее Вадим. Он снова настаивает на том, чтобы Лиля немедленно ушла от мужа. Лиля просит немного подождать. Вскоре приезжает мать Насти Евгения. Женщина ведет себя еще более подозрительно кокетничает с Григорием и чувствует себя хозяйкой в доме Храпачёвых. Лиля пытается урезонить «родственницу», но Евгения сообщает, что ей известно об отношениях Лили с Вадимом, а сама Евгения не родственница, а многолетняя любовница Григория, и Настя – его дочь. Лиля с ужасом понимает, что все эти годы Григорий тоже вел двойную жизнь. Лиля признается Григорию в связи с Вадимом и уходит от мужа. Однако семейная жизнь с Вадимом оказывается совсем не такой, как она себе представляла. Отношения Григория с Евгенией тоже не складываются. Они оба понимают, что почти 20 лет «временного» брака и были самыми НАСТОЯЩИМИ.



Тетя Лиля и два ее мужа слушать на видеосервисе Wink.