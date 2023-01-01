Тест на любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Тест на любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Тест на любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Студент ВУЗа Артем был влюблен в свою однокурсницу Марию. Избалованная Мария стеснялась своего «простого» имени и просила всех называть ее Миланой. Милана не обращала внимания на чувства Артема до поры до времени. Он уже и не надеялся на взаимность с ее стороны, но неожиданно Милана предложила Артему сначала доказать свои чувства «подвигами». Артем, не раздумывая, согласился. Началось все с лабораторных крыс, которых Артем, по просьбе Миланы, выкрал и выпустил на свободу. Вскоре Милана предложила ему прийти на встречу с ней в костюме кролика. Артем выполнил и это условие. Однако, когда Артем возвращался домой, на улице к нему пристали хулиганы и избили из-за чудаковатого костюма. Терпение Артема лопнуло, он понял, что Милана лишь издевается над ним. Но девушка неожиданно призналась в том, что любит его. Артем не знал, что движет Миланой: действительно ли несколько извращенное чувство любви, или она всего лишь хотела поиграть им, как кошка мышкой. Но Милана согласилась забыть о «подвигах» и просто встречаться с Артемом. Она даже вызвалась познакомиться с его матерью Надеждой Михайловной. Матери Артема капризная и избалованная девушка не понравилась. Надежда Михайловна потребовала, чтобы Артем бросил Милану. Вскоре знакомая Артема Катя рассказала о том, зачем Милана устроила ему испытание с переодеванием. Оказалось, она распечатала листовки, на которых Артем был в костюме кролика, сочинила обидную подпись под фотографии, и расклеила их в институте. Обидевшись на Милану, Артем порвал с ней все отношения. Однако вскоре она сообщила, что ждет ребенка. Артем не знал, верить девушке или нет. Он отправился к ней, чтобы выяснить, но на улице встретил подругу Миланы Катю. Она объяснила, что беременности нет. Катя и Милана поспорили на Артема, и Милана доказывала, что сможет заставить Артема сделать ради нее, что угодно. Словно в доказательство, в этот момент Милана позвонила Кате, чтобы узнать, собирается ли Артем бежать в больницу, чтобы отговорить якобы беременную Милану от аборта. Артем, получивший сильнейшую прививку от любви, решил немедленно прервать все отношения с Миланой.

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