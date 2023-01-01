Тест на любовь. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Студент ВУЗа Артем был влюблен в свою однокурсницу Марию. Избалованная Мария стеснялась своего «простого» имени и просила всех называть ее Миланой. Милана не обращала внимания на чувства Артема до поры до времени. Он уже и не надеялся на взаимность с ее стороны, но неожиданно Милана предложила Артему сначала доказать свои чувства «подвигами». Артем, не раздумывая, согласился. Началось все с лабораторных крыс, которых Артем, по просьбе Миланы, выкрал и выпустил на свободу. Вскоре Милана предложила ему прийти на встречу с ней в костюме кролика. Артем выполнил и это условие. Однако, когда Артем возвращался домой, на улице к нему пристали хулиганы и избили из-за чудаковатого костюма. Терпение Артема лопнуло, он понял, что Милана лишь издевается над ним. Но девушка неожиданно призналась в том, что любит его. Артем не знал, что движет Миланой: действительно ли несколько извращенное чувство любви, или она всего лишь хотела поиграть им, как кошка мышкой. Но Милана согласилась забыть о «подвигах» и просто встречаться с Артемом. Она даже вызвалась познакомиться с его матерью Надеждой Михайловной. Матери Артема капризная и избалованная девушка не понравилась. Надежда Михайловна потребовала, чтобы Артем бросил Милану. Вскоре знакомая Артема Катя рассказала о том, зачем Милана устроила ему испытание с переодеванием. Оказалось, она распечатала листовки, на которых Артем был в костюме кролика, сочинила обидную подпись под фотографии, и расклеила их в институте. Обидевшись на Милану, Артем порвал с ней все отношения. Однако вскоре она сообщила, что ждет ребенка. Артем не знал, верить девушке или нет. Он отправился к ней, чтобы выяснить, но на улице встретил подругу Миланы Катю. Она объяснила, что беременности нет. Катя и Милана поспорили на Артема, и Милана доказывала, что сможет заставить Артема сделать ради нее, что угодно. Словно в доказательство, в этот момент Милана позвонила Кате, чтобы узнать, собирается ли Артем бежать в больницу, чтобы отговорить якобы беременную Милану от аборта. Артем, получивший сильнейшую прививку от любви, решил немедленно прервать все отношения с Миланой.



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