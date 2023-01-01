Тещины блины. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Антонина Никаноровна часто мечтала о том, как выйдет на пенсию и уедет в деревню, где у нее небольшой домик. Но, выйдя на пенсию, она никуда не уехала, потому что сын ее женился на Оксане, дочери соседки Людмилы. С самой свадьбы отношения Антонины Никаноровны и Людмилы испортились. Сначала Людмила хотела все затраты на свадьбу пополам поделить, хотя гостей со стороны Димы и Антонины Никаноровны было вполовину меньше, чем Оксаниных и Людмилиных родственников! Потом, на свадьбе уже, Людмила зятю машину подарила. А вскоре, по настоянию тещи, сын переехал к Оксане и ее матери. Жил он в соседнем подъезде, а к матери совсем не заходил, да и Антонина Никаноровна стала замечать, что «припахали» ее сына в другой семье. Теща даже в парикмахерскую заставляла себя возить на подаренной машине. Вскоре Оксана забеременела. Невестка поругалась с матерью, и молодая семья переехала к Антонине Никаноровне. Антонина Никаноровна обрадовалась и решила заняться воспитанием строптивой невестки, к чистоте ее приучать, полезную пищу есть, днем подолгу не спать. В общем, невестка терпела недолго, нажаловалась матери, и Людмила прибежала, чтобы забрать дочь. Дима постарался помириться с Оксаной, однако она заявила, что подает на развод. Антонина Никаноровна была даже рада, но сын ее страдал, он любил Оксану. Антонина Никаноровна поняла, что она довела молодых до развода, желая «утереть нос Людмиле» и доказать, что ее влияние на молодых, сильнее, чем тещино. Она оставила молодую семью в своей квартире, а сама уехала в деревню. Спустя некоторое время, Антонина Никаноровна решила проведать молодых и гостинцев деревенских привезти. Приехала она, и первое, что услышала, скандал между Оксаной и Димой. Только она хотела сына защитить, но вспомнила слова психолога о том, что молодым надо дать возможность самим строить отношения. И когда мать Оксаны прибежала, чтобы встать на защиту дочки, Антонина Никаноровна увела ее в подъезд и объяснила, что пока лучше сделать вид, будто ничего не происходит. Людмила оценила мудрость совета и пригласила свекровь на тещины блины.



Тещины блины слушать на видеосервисе Wink.