Терроризм в Российской Империи. Краткий курс. Олег Будницкий (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Книга Олега Будницкого, доктора исторических наук, профессора НИУ «Высшая школа экономики», посвящена феномену терроризма в Российской империи во второй половине XIX – начале XX веков. Она призвана устранить терминологический туман и дать полную картину этого явления во временной перспективе, проследить мотивацию различных террористических группировок, психологию отдельных их представителей. Широкий взгляд на проблему позволяет увидеть причинно-следственные связи: чем был вызван переход к терроризму, почему власть реагировала тем или иным образом, как реакция власти меняла траектории развития террористической деятельности. Ненавязчивая и емкая форма подачи позволит осмыслить феномен терроризма в контексте глобальной истории, а также познакомиться с трансформацией режима Российской империи и углублением ее внутреннего кризиса.



Терроризм в Российской Империи слушать на видеосервисе Wink.