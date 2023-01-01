Терновая ведьма. Изольда. Евгения Спащенко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первая аудиокнига из цикла «Сказка о терновой ведьме». Если с твоих губ сорвались слова древнего проклятия, остается только собираться в путь. Ведь колючие следы волшебного терновника на лице и теле не смыть ни водой, ни слезами. И будь ты прежде хоть принцесса, теперь станешь терновой ведьмой. Участь твоя – в смятении и печали скитаться по свету, пока не найдешь того, на чью голову пали сотворенные тобою темные чары. Расколдуй его, и, быть может, удастся снова стать человеком. Но дорога далека и полна опасностей. Если не боишься, возьми в спутники серого волка – сквозь буреломы и болота он проведет тебя в страны, о которых никто не слышал, в потаенные уголки твоей собственной души.



Терновая ведьма слушать на видеосервисе Wink.