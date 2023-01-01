Терапевтическое применение практики любящей доброты. Часть 3. Лобсанг Тенпа (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Повторяйте слова любви к объекту вашей доброты – на этом совете Лобсанг Тенпа остановился в предыдущей лекции. Слушайте третий фрагмент беседы – и узнаете, насколько глубок и действенен метод фраз и как он помогает изменить ваше отношение даже к заклятым врагам. Автор научит вас устремлять внимание в нужном направлении, чтобы достичь большей гибкости и сосредоточенности, а впоследствии вызывать в себе любящую доброту без всяких слов. В этой лекции буддийский монах тибетской традиции и инструктор практик осознанности Лобсанг Тенпа завершает разговор о тренировке любящей доброты с позиции первой сферы психического равновесия – внимания. В следующей части семинара он обратится ко второй сфере – волеизъявления или конации. Любящая доброта – это неэгоистичная любовь без привязанности, которую вы можете направить на любое живое существо на Земле. Это прямой путь к счастью, ведь любящая доброта – первое из четырех безмерных состояний ума наряду с состраданием, сорадованием и равностностью.



Терапевтическое применение практики любящей доброты слушать на видеосервисе Wink.