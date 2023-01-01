Тепло родного дома. Игорь Вереснев (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Вселенная огромна. Сотни тысяч парсеков отделяют нас от соседних галактик, миллиарды лет идёт к нам свет квазаров. Нескончаемая межзвёздная пустота надёжнее любых стен держит человечество взаперти. Но, может быть, Пространство-Время устроено совсем иначе? Может, достаточно сделать шаг, чтобы добраться до цели? Главное – правильно выбрать точку отсчёта.



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